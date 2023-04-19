Polisin açıklaması şöyle:

18.04.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne-Alsancak Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Bayram TÜRKSOY (E-41) yönetimindeki UU 807 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kenarında bulunan bankette doğu istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Mete YILMAZ(E-23)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Mete YILMAZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.