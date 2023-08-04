Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

04.08.2023 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Ahmet Ersin ŞANVERDİ (E-25) yönetimindeki KM 146 plakalı salon araç ile süratli ve dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun kuzey kısmından dışarıya çıkıp aracının ön kısmı ile sokak levhasına çarptıktan sonra su kuyusuna ait betona çarpmıştır. Çarpmadan sonra kontrolsüzce savrulan KM 146 plakalı araç Erdener Garaja ait park alanı içerisinde park halinde bulunan dört ayrı araca ve çiçekliklere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan KM 146 plakalı araç sürücüsü Ahmet Ersin ŞANVERDİ kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.