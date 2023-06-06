Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, 6 yaşındaki bir çocuğun faliyetlerin durduğu bir inşaat alanında bulunan su dolu asansör boşluğuna düştüğünü aktardı.

İnşaat alanındaki emniyet önlemlerinin zamanla bozulduğuna işaret eden Başkan Şenkul, “Şükürler olsun ki o esnada bölgeden geçen bir Pakistanlı kardeşimiz tarafından yavrumuz kurtarılıyor. Her zaman bu kadar şanslı olamayabileceğimiz gerçeğinden hareketle, idare olarak kontrolünü bir süre önce başlattığımız faal ve yarım inşaatların dış güvenlik eksikliklerini sorumlu kişilere bildirip gerekenin yapılması için 1 hafta süre vereceğiz” açıklamasını yaptı.

Şenkul, “Dün akşam felaketin kıyısından döndüğümüz inşaatın sahibinin yaşadığı korku ve vicdan azabını yaşamak istemeyen tüm inşaat sahiplerinin kısa sürede eksikliklerini gidereceklerini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Girne halkına bir de çağrı yapan Şenkul, “Yaşadığınız bölgede etrafı tamamı ile panolarla kapatılmayan inşaatları Alo 185 hattına veya kent güvenlik birimine bildirmenizi istiyoruz. Yarın keşke dememek için bugün gereken önlemleri almak zorundayız…” dedi.