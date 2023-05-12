Kazayla ilgili polisin yaptığı açıklama şu şekilde:

12.05.2023 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Oğuz BARAKOĞLU (E-31) yönetimindeki TND 835 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dönel kavşakta durmayıp sağdan gelen araçlara öncelik vermeden dikkatsizce kavşağa giriş yapması sonucu, o esnada dönel kavşak içerisinde dikkatsizce Girne istikametine doğru 168 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Mehmet Hüseyin İPEK (E-26) yönetimindeki UT 590 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmadan etkisiyle savrulan TND 835 plakalı araç, yolun kuzey kısmında bulunan çelik bariyerlere de çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan TND 835 plakalı araç sürücüsü Oğuz BARAKOĞLU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste, yine kaza sonucu yaralanan UT 590 plakalı araç sürücüsü Mehmet Hüseyin İPEK ve araçta yolcu olarak bulunan Karyna TAVUKOĞLU (K-24) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne kaldırılarak ortopedi servisinde müşahede altına alındılar. Soruşturma devam etmektedir.