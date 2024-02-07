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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi Osman Şen’in (E-37) tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

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