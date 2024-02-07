Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Önerisi halkın bilgisine sunuldu Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Önerisi halkın bilgisine sunuldu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi Osman Şen’in (E-37) tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.