Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, festivalde konuşan Özdenefe, Londra’nın Kıbrıs Türk diasporasının en güçlü merkezlerinden biri olduğunu belirterek, kültürü yaşatan ve ortak değerleri gelecek nesillere aktaran böylesine anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festivalin, Kıbrıs Türk kültürünü, dilini ve birlik beraberlik ruhunu yaşatan önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Özdenefe, etkinliğin kültürel kimliğin korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Kıbrıs Türk diasporasının bulunduğu her ülkede kültürüne ve kimliğine sahip çıkarak halkın sesi olmaya devam ettiğini söyleyen Özdenefe, Londra’daki Kıbrıs Türk toplumunun da yıllardır bu değerleri yaşatmak için büyük özveriyle çalıştığını belirtti.

Çocuklar ve gençlerin festivale gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdenefe, onların Kıbrıs Türk kültürünü geleceğe taşıyacak en değerli emanet olduğunu kaydetti.

Festivale katkı sunan dernek, gönüllü, sanatçı, sponsor ve ailelere teşekkür eden Özdenefe, KKTC Londra Temsilciliği’ne de desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.

Cumhuriyet Meclisi olarak yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Özdenefe, diasporanın Kıbrıs Türk kültürü ve kimliğinin dünyada yaşatılmasının en güçlü teminatlarından biri olduğunu vurguladı.

Özdenefe, festivalin birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesini temenni ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.