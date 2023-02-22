İş kazasıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.02.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Girne’de Karakum bölgesinde, Fahrettin URUŞ (E-39) yönetimindeki ekskavatör araç ile çalışma yaptığı esnada, dikkatsizliği sonucu aracın kontrolünü kaybederek yaklaşık 25 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştür. Olay sonucu yaralanan Fahrettin URUŞ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek acil serviste müşahede altına alınmıştır. Yakıt sızıntısı nedeniyle ekskavatör araçta meydana gelen yangın sonucu bahse konu araç tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.