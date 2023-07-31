Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, üç konu hakkında kent halkını bilgilendirdi.

Başkan Şenkul, yanlış park cezalarının asgari ücret artışı ile birlikte 905 TL olduğunu belirterek, “Lütfen kurallara uyalım. Biz idare olarak yanlış parklardan gelecek kaynağı hiç hesaba katmıyoruz, vatandaşımızın yanlış park yapmamasını ve hiç ceza kesmemeyi inanın tercih ediyoruz. Bu noktadan hareketle lütfen kurallara uyarak sizler ceza ödemekten bizler ve zabıtalarımız da bu ekonomik şartlarda kestiğimiz yüksek cezalar için üzülmekten kurtulalım” açıklamasını yaptı.

“Ben sözlü izin vermem”

Şenkul, “Özellikle hafta sonları yapılan izinsiz tadilat ve inşaatlara zabıtalarımız gidince “Başkanın haberi var” denilerek mühür ve para cezasından kurtulmaya çalışan arkadaşlarımız var. Ben sözlü izin vermem, imar konusunda tek yetkili imar bölümümüzdür bunu tüm çalışanlarımız bilmektedir. Bu sebeple eskiden kalma alışkanlıklardan kurtulup, tüm tadilat işleri için gerekli izinleri almanın sizleri hem cezadan hem de mühürlenmekten koruyacağını söylemek isterim” dedi.

“Denetimlerimizi yoğunlaştırdığımızın bilinmesini istiyoruz”

Kaçak su kullanımı ile mücadelenin devam ettiğine vurgu yapan Başkan Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimizden beri yaptığımız mücadele ciddi sonuçlar vermeye başlamıştır. Geçen yılın aynı ayına göre bu yıl hem faturalandırmada hem de tahsilatta yüzde 25’in üzerinde artış kaydedilmiştir. Özellikle sitelerde havuz ve ortak kullanımlarda hala kaçak su kullanımları olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu konuda da denetimlerimizi yoğunlaştırdığımızın bilinmesini istiyoruz.

Geçen ay itibarı ile aldığımız su için yaklaşık 4,5 milyon TL ödeme yaparken, faturalandırdığımızın suyun rakamı 5,5 milyon TL olmuştur. Teoride 1 milyon artı yapılmış gibi gözükse de emek ve malzeme ücretleri su bedeline eklenince, su bacağında belediyemizin az da olsa hala zarar ettiğini söylemeliyiz.”

“7 aylık mücadelenin sonunda belediyemiz aylık yaklaşık 1,6 milyon TL gelir artışı sağladı”

Şenkul, 7 aylık mücadelenin sonunda belediyenin aylık yaklaşık 1,6 milyon TL gelir artışı sağladığını aktararak, “Kaçak su kullanımını istediğimiz seviyeye düşürdüğümüz zaman bugünkü değerlerle aylık yaklaşık 3 milyon TL gelir artışı sağlayacağımızı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bunun anlamı da daha fazla hizmet daha fazla yeni projeleridir” diye konuşan Şenkul, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Sizlerden hiçbir şey saklamayacağımızın sözünü seçimlerde vermiştik. Bu söze görev süremizce bağlı kalarak sizlerle belediyemizin tüm gelir ve giderlerini paylaşmaya devam edeceğiz çünkü: Biz birlikte Girneyiz.”