Girne’de dün gece eğlence yerlerinde polis tarafından yapılan denetimlerde, toplam 2 işletmenin kapama saatine riayet etmediği tespit edildi. Bahse konu işletmeler aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.
Girne’de dün gece eğlence yerlerinde polis tarafından yapılan denetimlerde, toplam 2 işletmenin kapama saatine riayet etmediği tespit edildi. Bahse konu işletmeler aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.
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