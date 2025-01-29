Polisin açıklaması şöyle:

28.01.2025 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Girne’de Kardelen Sokak üzerinde yürüyen yaya L.J.M.(K-55)’nin arkasına, kullanımındaki motosiklet ile yaklaşan kimliği meçhul erkek bir şahıs, L.J.M.’nin kolunda takılı olan çantayı tutup çekerek zorla almak suretiyle, çanta ile birlikte içerisinde muhafaza edilen tablet bilgisayar, para cüzdanı, muhtelif ziynet eşyaları ve toplam 13.000 TL nakit parayı çalıp olay yerinden kaçmıştır.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.H.(E-21) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.