Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.11.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde, Ahenk KORCAN (K-39) yönetimindeki SM 063 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun doğu kısmında bulunan Şinasi Konuloğlu sokağa dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu, o esnada sokak üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Naile MELİH (K-88)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Naile MELİH, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sağ ayak topuğunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

