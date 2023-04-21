Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde dün saat 13.00 sıralarında, UD 631 plakalı kamyon araçle kuzey istikametine doğru seyreden Halmurat Akyyev (39), yol üzerinde bulunan Green Hill restoran önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yoldan çıkıp toprak sete çarparak takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Halmurat Akyyev kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan kontrolde sağ dirseğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.
Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.