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Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Halmurat Akyyev kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan kontrolde sağ dirseğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

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