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Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Serhat CEYLAN (E-30), Tarbiya İSMAİLOVA (E-34) ve Mehrona GOZİYEVA (K-22), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, acil serviste müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

14.08.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne ’de Deniz Sokak üzerinde, Furkan YAŞAR (E-25) yönetimindeki GB 244 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarpmış ve 5.50 metre derinliğindeki dere yatağına düştükten sonra, takla atıp tavanı üzerinde durmuştur.

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

Altuğra görevi teslim etti: Tarihe geçecek icraatlara imza attık

Altuğra görevi teslim etti: Tarihe geçecek icraatlara imza attık

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