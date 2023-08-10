Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

10.08.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne’de Mavi kordon sokak üzerinde, Burak GÜRBÜZ (E-25) 324 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HP 902 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan araç park yeri önüne geldiğinde, dikatsizliği sonucu o esnada park yeri içerisinde durmakta olan Enver Caner ÇIRAKOĞLU (E-22) yönetimindeki LM 265 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HP 902 plakalı araç sürücüsü Burak GÜRBÜZ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.