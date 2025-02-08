Polisin açıklaması şöyle:

07.02.2025 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Simit Sarayı isimli iş yerinin mutfak bölümünde fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucu meydana gelen yangın neticesinde; bir adet sanayi tipi fritöz tamamen, dört adet buzdolabına ait gösterge, bir adet su sebili, dört adet florasan lamba, 1 adet PVC sürgülü kapı kısmen yanarak, baca üzerinde bulunan davlumbaz havalandırma odası içerisindeki elektrik aksamları ısıdan ve duvarlar ise islenmek suretiyle zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.