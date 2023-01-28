Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.01.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne’de, Dağyolu Sokak üzerinde bulunan bir sitenin giriş kapısı önünde, güvenlik görevlisi A.K.(E-24) daha önce ses yaptığı için sitede sakin O.D.C.(E-22)’yi ikaz ettiği gerekçesiyle, adı edilenler kavga edip birbirlerini darp ettikleri ettikleri sırada A.K aldığı darbe sonucu yere düştüğü esnada, masanın keskin kenarına sırtını vurması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.

Olayda yaralanan A.K., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından, Göğüs Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. O.D.C. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.