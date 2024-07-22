Olayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.07.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir bar içerisinde, müşteri olarak bulunan A.K.(E-25), M.K.(E-46) ve B.Ş.K.(E-23) alkollü içki tesiri altında oldukları sırada kendilerine alkollü içki verilmediği gerekçesiyle, işletme sahibi A.N.Ö.(E-25)’nün vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, 3 adet bar sandalyesi ile 5 adet cam küllüğü kasten yere atıp kırmak suretiyle kasti hasara uğratmışlardır. Olay sırasında A.K. ayırca, mekanda müşteri olarak bulunan D.Ç.(K-22)’nin başına ve D.P.(E-22)’nin ise sol koluna sandalye atarak, A.T.(K-22)’nin ise sol ayak parmağı üzerine de şişe atmak suretiyle, adı edilenleri ciddi şekilde darp etmiştir. D.Ç. kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. A.K., M.K. ve B.Ş.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.