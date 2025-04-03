Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

31.03.2025 tarihinde, saat 06.30 sıralarında, Girne’de, A.Y.(E-22) bir apartmanın asansörü içerisinde içki şişesini kırdığı gerekçesiyle, S.Y.(E-32), A.Y.’nin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, dişinin kırılmasına sebep olmuştur.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, S.Y.(E-22) 02.04.2025 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklanmış olup, yapılan muhaceret kontrolünde ise ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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