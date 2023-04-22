Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’yi besleyen iki su kuyusunun olduğu bölgedeki trafo odasına giren yılan nedeniyle meydana gelen elektrik arızasından dolayı bazı bölgelerde su kesintisi yaşandığını duyurdu.

Şenkul, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışmalar sonucu kuyunun bir tanesinin aktif hale getirildiğini, diğer kuyunun da gün içinde çalışmasının beklediğini belirtti.

Başkan Şenkul’un paylaşımı şu şekilde:

“Günaydın Girne,

Kentimizi besleyen en büyük 2 kuyumuzun olduğu bölgede trafo odasına giren yılan sebebi ile elektrik arızası oluşmuştur.

Dün akşamdan beri gerek su bölümümüz gerekse elektrik kurumu gerekli müdahaleyi yapıp kuyularımızdan bir tanesini aktif hale getirmiştir, gün içerisinde 2.kuyunun da çalışmaya başlamasını beklemekteyiz.

Bu arıza sebebi ile kentimizin bir bölümüne (özellikle Doğanköy ve civarına) su sağlayamıyoruz.

Bunun yanında bugün saat 9.00 da Girne Türk Mahallesinden başlayarak merkez ve köy muhtarlarını ziyaret edip hem bayramlaşacak hem de bölgesel sorunları not alacağız.

İletmek istediği sorunu olan herkes bölge muhtarını arayarak saat kaçta orda olacağımızı muhtarlarından öğrenebilir.

Tekrardan iyi bayramlar…”