Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.12.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Süeda EROĞLU (K-49) 384 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNY 607 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve bellapais trafik ışıklarına geldiğinde tarafında kırmızı ışık yandığı için duran Çiğdem KONURALP (K-37) yönetimindeki SG 851 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZNY 602 plakalı araç sürücüsü Süeda EROĞLU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.