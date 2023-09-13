Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.09.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Girne’de Şht. Mehmet Mustafa Sokak üzerinde bulunan Hapçı Market ait garaj park alanı içerisinde, Cemil DİKER (E-28) yönetimindeki MZ 858 plakalı kamyon araç ile anayola giriş yapmak için geri geri kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyretmesi sonucu, o esnada gerisinde kaldırım üzerinde yürümekte olan yaya Süheyla HAPCI (K-83)’ya çarpmıştır.



Kaza sonucu yaralanan Süheyla HAPCI, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kalça kırığı teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

