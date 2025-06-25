Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde alkollü bir sürücü kaza yaptı.

Polis açıklamasına göre, saat 10.30 sıralarında 24 yaşındaki Emre Özkaya, 139 miligram alkollü içki tesiri altındayken HA 711 plakalı araçla seyir halindeydi. Kuzey istikametine doğru ilerlediği sırada, sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun sağından çıkarak orta refüjdeki bordür taşlarına ve iki palmiye ağacına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. Emre Özkaya, alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebep olmak suçlarından tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.