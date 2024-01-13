Yeni bir araştırmaya göre, birkaç galaksi büyüklüğünde olduğu söylenen gizemli radyo dalgaları aslında milyarlarca yıl önce patlayan yıldızlardan gelen galaktik rüzgarlar olabilir.



Radyo dalgaları 2019 yılında keşfedildi ve saniyede 2 bin kilometreye varan hızlarda hareket etme kapasitesine sahip oldukları belirlendi.



Amerikalı astrofizikçilerden oluşan bir ekip dairesel dalgaların aslında galaktik rüzgarların dışarı doğru akması sonucu oluşan şekiller olduğuna inanıyor. Bu dalgaların kaynağı "süpernova" olarak bilinen devasa yıldız patlamaları olabilir.



750 milyon yıllık galaktik rüzgarları gösteren bilgisayar simülasyonları bilim insanlarını şaşkına çeviren dairesel radyo dalgaları için yeni bir açıklama sundu.

RADYO DALGALARININ KAYNAĞI SÜPERNOVA ETKİSİ



Yeni ASKAP teleskopu 2019 yılında alışılmadık bir şey tespit etti: merkezlerinde tüm galaksileri barındıran devasa bir dairesel radyo dalgası.



Yıldızlar öldüğünde ve patladığında yıldızdan gelen gazı uzaya geri püskürtürler.



Yeterli sayıda yıldız yakın zamanlarda birbirinin yakınında patlarsa, bu patlamaların gücügalaksinin dışına doğru rüzgarlar oluşturabilir.



"Radyo halkaları", yıldız patlamalarının daha sonra yarattığı etkilerinden kaynaklı oluşmuş olabilir.



Simülasyonlar galaktik rüzgarların 200 milyon yıl boyunca estiğini gösterdi.



Galaktik rüzgar durduğunda, ileriye doğru hareket eden bir şok, yüksek sıcaklıktaki gazdan bir radyo halkası oluşturdu.