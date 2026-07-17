Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı’nın stratejik projeleri arasında yer alan Rubidyum Atomik Saati’nin başarıyla uzaya gönderildiğini ve uzay aracından ilk sinyalin alındığını açıkladı.

RAFS, Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK UZAY ve İTÜNOVA iş birliğiyle tamamen yerli imkanlarla geliştirildi.

Atomik saatler, atomların enerji seviyeleri arasındaki sabit rezonans frekanslarını referans alarak zamanı son derece yüksek hassasiyetle ölçüyor. Rubidyum atomu ise 1 saniyede 6 milyar 834 milyon 682 bin 610 kez titreşerek zaman ölçümünde referans oluşturuyor.

Yerli atomik saat uydu teknolojilerine katkı sağlayacak

Küp uydu üzerinde uzay koşullarında doğrulanacak RAFS’tan elde edilecek veriler, Türkiye’nin haberleşme, navigasyon, uydu sistemleri ve bilimsel uzay görevlerinde kullanılacak yüksek hassasiyetli zamanlama teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Proje aynı zamanda Milli Uzay Programı kapsamında geliştirilen Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi için kritik altyapılardan biri olarak öne çıkıyor. Uzay ortamında gerçekleştirilecek testlerden elde edilecek sonuçlar, gelecekte yerli uydu sistemleri ve frekans teknolojilerinde kullanılacak yeni nesil çözümlere temel oluşturacak.