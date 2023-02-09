Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın toplam 51 personel ve 9 araçtan oluşan kurtarma ekibi Antakya’ya yardıma gitti.

GKK’dan yapılan açıklama şöyle:

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Deprem bölgesinde görevlendirilmesi maksadıyla teşkil edilen; 24 rütbeli personel ve 6 araçtan oluşan 3 DAFYAR (Doğal Afet Yardım ) timi , 10 itfaiye personeli ile birlikte 17 personel ve 3 araçtan oluşan DAK (Doğal Afet Kurtarma) timi 8 Şubat 2023 tarihi saat 23.58'de Deep Karpaz gemisi ile Gazimağusa Limanı'ndan İskenderun'a intikal etmek maksadıyla ileri harekete geçmiş, 9 Şubat 2023 saat 13.15'te İskenderun Limanı'na varmışlardır.

Toplam 51 personel ve 9 araçtan oluşan kurtarma ekibi deprem bölgesinde göreve başlamak üzere Antakya'ya intikale geçmişlerdir.”