Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, öğle saatlerinde Kapalı Maraş’ı ziyaret ederek bir fotoğraf çektirmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Göçer, bir sürprizinin olduğunu da belirtmişti.

Göçer, daha sonrasında, söz konusu paylaşımın altına “Umarız bu sürpriz acıların şehri Maraş’ta konser yapmak değildir” şeklinde yapılan yoruma yanıt verdi.

Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden ve ülkede simge haline gelen Şampiyon Melekleri anan Göçer, “Sizlerin vesilesi ile öğrendim ve benim de içim yandı… Bu konu ile ilgili kaybettiğimiz çocuklarımızın hatırasına sahip çıkmak, ihtiyacı olan öğrencileri okutabilmek için okul yapmak ve diğer üstüme düşen görevleri yapmaya hazırım” açıklamasında bulundu.

358968112_1315410436040079_1242842826304576888_n

Karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Ufuk Özkan kadrodan çıkarıldı Karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Ufuk Özkan kadrodan çıkarıldı

Ünlü sanatçı Göçer’den Kapalı Maraş’ta fotoğraf: Bir sürprizimiz var Ünlü sanatçı Göçer’den Kapalı Maraş’ta fotoğraf: Bir sürprizimiz var