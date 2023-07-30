Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, öğle saatlerinde Kapalı Maraş’ı ziyaret ederek bir fotoğraf çektirmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Göçer, bir sürprizinin olduğunu da belirtmişti.

Göçer, daha sonrasında, söz konusu paylaşımın altına “Umarız bu sürpriz acıların şehri Maraş’ta konser yapmak değildir” şeklinde yapılan yoruma yanıt verdi.

Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden ve ülkede simge haline gelen Şampiyon Melekleri anan Göçer, “Sizlerin vesilesi ile öğrendim ve benim de içim yandı… Bu konu ile ilgili kaybettiğimiz çocuklarımızın hatırasına sahip çıkmak, ihtiyacı olan öğrencileri okutabilmek için okul yapmak ve diğer üstüme düşen görevleri yapmaya hazırım” açıklamasında bulundu.