Göçmenköy’de Şehit Mustafa Mehmet Sokak’ta bulunan bir apartmanda, elektrik panosundaki aşırı yüklenmeye bağlı oluşan kısa devre sonucu merdiven boşluğunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 adet kesici, 11 adet sayaç, 11 adet sayaç sigortası, 11 adet otomatik kesici yanarak zarar gördü. Ayrıca apartman giriş kapısı, merdiven boşluğunda bulunan iki bisiklet ile bir bebek arabası tamamen yandı; duvarlar ise yoğun is nedeniyle zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İskele’de ise bir apartman dairesinin mutfağında, gaz ocağı açıldığı sırada yırtık gaz sevkiyat hortumundan sızan gazın alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, gaz sevkiyat hortumu, ocağın elektrik kablosu, mutfak tezgâhı ve elektrikli fırın yanarak hasar gördü. Bu olayla ilgili de polis soruşturması devam ediyor.