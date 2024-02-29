Genel Koordinatör Hasan Özkan yaptığı açıklamada, toplam 2 kategoride boy gösterecekleri turnuvaya 70 kişilik kafile ile gidileceğini ve çocuklarımız için eşsiz bir deneyim olacağını belirtirken, turnuvaya dünya’nın çok sayıda ülkesinden en iyi takımların katılacağını bildirdi. Brezilya’dan Santos, Palmeiras, Arjantin’den Boca Juniors, River Pilate, İtalya’dan İnter, Fransa’dan Marsilya, İngiltere’den Crystal Palace, Fulham, İspanya’dan Valencia gibi takımların ön kayıt yaptırdığını belirten Özkan, Mart ayı sonuna kadar kayıtların süreceğini ve daha fazla dev takımların bu turnuvada boy göstereceğini beklediklerini belirtti.

300’den fazla sporcuya sahip olan Gönyeli Futbol Akademi sayesinde hem genç nesillere spor alışkanlıklarını kazandırdıklarını hem de bu denli büyük organizasyonlara katılarak sporcuların hayatında çok önemli bir deneyime katkı koyacaklarını söylerken, bu mutluluğun sadece çocuklara değil tüm ailelere yansıdığını ve bu olgunun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Önemli olanın skor değil, bu yaşta bu çocuklara yaşatacakları eşsiz bir tecrübe olduğunu söyleyen Hasan Özkan, ayrıca yetenekli çocuklarımıza da bir pencere açıldığını aktardı. Her sene büyük bir turnuvada boy gösterme hedefinde olduklarını ve bu bağlamda gerekli bağlantıları kurduklarını, özelde Gönyeli’ye genel de ise Kıbrıs Türk Futbolu’na katkı vermenin kendileri için tarif edilemez bir sevinç yarattığını belirtti.