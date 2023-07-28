Menderes, yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler ile hayata geçirilmesi gereken icraatların konuşulduğu toplantının detaylarını açıkladı.

BENLİ'NİN ÖLÜM KAMPI BARRAKALARI YIKILIYOR!

Gönyeli Eski Belediye Başkanı Ahmet Benli'nin yaptırdığı ve her yağmurda su basan 'ölüm zindanlarının' da tamamen yıkılacağını kaydetti.

Menderes, katkı koyan tüm ekip arkadaşlarına ve gönüllüler ile kimsesiz hayvanlar için bu icraatları yapabilmelerine olanak sağlayan Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu'na teşekkür etti. Menderes'in açıklaması şu şekilde:

"Bugün öğlen hayvan barınağımızda belediyemizin çeşitli birimleriyle faydalı bir toplantı gerçekleştirdik.

🌻yeni yapılan padokları ve eksikliklerini inceledik

🌻park-bahçeler biriminin görüşüyle en uygun ağaçlandırmanın yapılması konusunda kararlar aldık

🌻drenaj sistemiyle ilgili iyileştirme kararı aldık

🌻basınçlı yıkama makinesi müjdesini verdik

🌻sürekli su basan eski barınak kısmını sökmek için sona geldik

🌻Haşere kontrol ekibimizle müdahale yaptık

Katkı koyan tüm emekçi mesai arkadaşlarımıza,gönüllü hayvansever dostlarımıza ve bizlere destek olan başkanımıza teşekkürler 🙏"