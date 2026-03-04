-ÖZEL HABER-

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Lefkoşa’nın son 3 yılını değerlendiren Harmancı, 2022 Aralık seçimlerinin ardından geçen süreci “dinamik, dolu dolu ve yatırım açısından tarihin en verimli dönemi” olarak nitelendirdi.

Harmancı, görevin ilk altı ayında yeni yasanın geçmesi ve tüzüklerin hazırlanmasıyla yoğun bir uyum süreci yaşandığını, ancak takip eden 2,5 yılın Lefkoşa tarihinin en büyük yatırım dönemine dönüştüğünü ifade etti.

“Çalışan gideri %90’dan %53’e düştü”

Belediyenin bütçe yapısındaki dönüşüme dikkat çeken Harmancı, geçmişte bütçenin yüzde 90’ının çalışan giderlerine ayrıldığını, bugün bu oranın %53’e gerilediğini, aradaki farkın ise doğrudan yatırıma aktarıldığını söyledi.

“2026’ya 1 milyar TL öz kaynak yatırım bütçesiyle girdik” diyerek yatırım kapasitesindeki büyük artışı vurguladı.

Altyapıda büyük atılım: Kanalizasyon, asfalt ve kaldırımlar

Harmancı, yürütülen kanalizasyon çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını, asfalt ve kaldırım çalışmalarının ise kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Kanlıdere Projesi: Şehrin çehresini değiştirecek

Lefkoşa’nın en önemli projelerinden biri olan Kanlıdere Projesinin ilk etabında sona gelindiğini belirten Harmancı, “15 Mart’ta ikinci ihale açılacak, Haziran’da sahaya inilecek. Lefkoşa’da yaşam kalitesi devrimsel biçimde değişecek.” dedi.

KKTC’nin en büyük tiyatro ve orkestra salonu geliyor

Tiyatro projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini paylaşan Harmancı “Yeni ihale koltuklara kadar çıkarılmış bir ihale. Yani artık bitişi göreceğiz. KKTC’nin en büyük tiyatro ve orkestra salonu olacak, tam donanımlı bir yapı geliyor.” ifadelerini kullandı.

Dereboyu ve alternatif yol çalışmaları

Dereboyu bölgesi için yeni bir ulaşım düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Harmancı, askeri makamlarla yapılan görüşmelerde yeşil ışık alındığını ve bölgeye alternatif bir yol kazandıracaklarını açıkladı.

Harmancı, belediyenin dönüşümünü şu sözlerle özetledi:

“Seçim döneminde söylediğimiz her şeyi tamamladık, hatta üzerine çıktık. Hem üstyapıda hem altyapıda Lefkoşa çok verimli bir 2,5 yıl geçirdi. Bir zamanlar ‘çöp toplasa yeter’ denilen belediyeden, bugün sanat binasını, yatırımı, dev projeleri konuşan bir belediye haline geldik.”

Harmancı: Taşkın risklerini azaltmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor

Harmancı, son yağışların ardından yaşanan taşkınlara da dikkat çekerek, ülke genelinde kapsamlı bir sel ve taşkın yönetimi planına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Harmancı, yıllardır gerekli bakımları yapılmayan Kanlıköy ve Gönyeli barajlarında ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, normal şartlarda milyonlarca metreküp su tutması gereken barajların bir günlük yağışla dolup taşarak şehirleri tehdit eder hâle geldiğini vurguladı.

Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile birlikte uzmanlarla masaya oturduklarını belirten Harmancı, taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmaların hızla planlandığını söyledi.

“Bu yaz yapılacak müdahaleler ve iyileştirme çalışmalarıyla, önümüzdeki yağış döneminde şehirlerin tehdit edilmeyeceği bir düzene kavuşacağız.” ifadelerini kullanan Harmancı, kalıcı çözüm için kurumlar arası koordinasyonun şart olduğunun altını çizdi.

Harmancı: Panikle değil tedbirle hareket etmeliyiz

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı programda ABD–İsrail–İran hattında tırmanan savaş ortamının Kıbrıs’a yansımalarını kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Harmancı, Ortadoğu’nun hiçbir dönem güvenli bir coğrafya olmadığını belirterek, Kıbrıs’ın stratejik öneminin tarih boyunca değişmediğini vurguladı. İsrail’in yıllardır bölgedeki doğal gaz yataklarının batıya sevkiyatı için yürüttüğü sürecin, Hamas’la kurulan temaslar ve Gazze’de yaşananlar sonrası istikrarsızlığı daha da artırdığını söyledi.

Bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olan İran’ın 1979’dan itibaren farklı bir eksende hareket ettiğini ifade eden Harmancı, Suriye’nin ardından hedef haline gelen ülkenin son gelişmelerle birlikte bölgedeki dengeleri yeniden etkilediğini belirtti. İran’ın, ABD üsleri bulunan tüm ülkelere tehdit içerikli açıklamalar yaptığını, bunun da Kıbrıs’ın bu süreçten etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

“Önlemler planlanmalı…”

İngiliz üsleriyle ilgili tartışmalara da değinen Harmancı, İngiliz üslerinin ABD’nin bölgesel politikaları doğrultusunda hareket ettiği belirtti, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in “Kıbrıs savaşta değil, üsler kullanılmayacak” açıklamasının ardından İngiliz makamlarının üslerin kullanılacağını söylemesinin dikkat çekici olduğunu kaydetti. Harmancı, bu açıklamaların hemen ardından drone saldırılarının gerçekleştiğini ve dün itibarıyla tahliyelerin başladığını aktardı.

Ortaya çıkan gerilimin “korku iklimi” oluşturduğunu ancak paniğe gerek olmadığını ifade eden Harmancı, “Doğal bir tehdit unsuru var. Çok kaygılanmak değil ama tedbirli olmamız gerekiyor” dedi. Kıbrıs’ta gerekli önlemlerin planlanması gerektiğini vurgulayan Harmancı, sığınaklardan hazırlık süreçlerine kadar tüm adımların ele alınması ve halkın bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Kısa vadede büyük çaplı bir gelişme beklemiyorum”

Kısa vadede büyük çaplı bir gelişme beklemediğini belirten Harmancı, ABD’nin bile savaşın “yaklaşık iki hafta süreceğini” öngördüğünü, İran’ın ise belli hedeflere yönelmesinin muhtemel olduğunu ifade etti, Kıbrıs’ın da bu hedefler arasında yer alma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Hava savunma sistemlerinin devrede olmasının saldırı riskini düşürebileceğini dile getiren Harmancı, “Herkesin temkinli ve tedbirli olmasında fayda var” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Harmancı: Yeni kapı açılması lüks değil, Lefkoşa’nın ihtiyacı

Lefkoşa’ya yeni kara geçiş kapısı açılmasıyla ilgili soruya da yanıt veren Harmancı, Tufan Erhürman’ın göreve gelmesiyle kamuoyunda olumlu bir hava oluştuğunu, Hristodulidis’in ise “uzlaşmaz ve tezlerinde ısrar eden lider” görünümünü sürdürmek zorunda olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle Rum liderinin, kapı konusundaki tavrını siyasi bir strateji olarak yürüttüğünü ifade etti.

Harmancı, Hristodulidis’in seçim öncesinde işaret ettiği yeni geçiş noktası olan Kiracıköy pozisyonunun değişmediğini, ancak bu noktada yaşanacak gecikmenin bölge halkı için avantaj yaratmadığını dile getirdi.

Güney Lefkoşa Belediye Başkanı’nın ilk kez yeni kapı ihtiyacını açık şekilde ortaya koyduğunu hatırlatan Harmancı, kapı açma konusunda inisiyatifin liderlerde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz irade ve talep ortaya koyuyoruz ama karar verecek olan liderlerdir. Belediye başkanları olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız.”

Metehan Sınır Kapısı’nda yaşanan uzun bekleme süreleri nedeniyle ciddi mağduriyetler olduğunu ifade eden Harmancı, özellikle Schengen uygulamasının devreye girmesiyle yoğunluğun daha da artacağını belirtti, “Metehan’da saatlerce bekleyen insanların 2–3 saatlik çilesine çözüm bulmalıyız. Lefkoşa’ya yeni bir kapı lüks değil, gerçek bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.

Harmancı, sürecin ilerleyebilmesi için her iki liderin de adım atması gerektiğini vurgulayarak “Sayın Hristodulidis bir adım atmak zorunda, Erhürman’ın da buna karşılık vermesi gerekiyor” dedi.

Harmancı: Eylül–Ekim aylarında seçim olabilir diye düşünüyorum

Erken seçimle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Mehmet Harmancı, mevcut hükümetin artık “uzatmaları oynadığını” ifade ederek, ülkenin Eylül–Ekim aylarında sandığa gitmesinin yüksek ihtimal olduğunu söyledi.

Harmancı, yerel seçimlerin de muhtemelen Aralık ayında yapılacağını dile getirerek şunları kaydetti:

“UBP yerel seçimlerde zayıf. Böyle bir sonuçla genel seçime gitmeyecekler. Dolayısıyla önce genel seçim, ardından yerel seçim gerçekleşir.”

Ulusal Birlik Partisi (Ulusal Birlik Partisi (UBP)) ile Türkiye arasındaki temaslara da değinen Harmancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçim takvimi konusunda mutabakat sağlanmış olabileceğini belirterek “Bence Erdoğan’la da seçim takviminde anlaştılar. Eylül–Ekim seçim kapıda” ifadelerini kullandı.