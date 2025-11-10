Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, tören sırasında yaptığı konuşmada, Atatürk’ün yalnızca bir lider değil, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve çağdaşlaşma ideallerinin simgesi olduğunu vurguladı. Amcaoğlu, “Bugün sadece Atamızı anmadık; O’nun mirasına sahip çıkma irademizi hep birlikte yeniden ifade ettik. Bu büst, Atatürk ilke ve değerlerine bağlılığımızın bir simgesidir.” dedi.

Törene meclis üyeleri, muhtarlar, komutanlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, belediye personeli ile bölgede hizmet veren çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Amcaoğlu, törenin anlamına katkı koyan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Büstün hizmete sunumunda çocukların yaşadığı coşku dikkat çekti. Amcaoğlu, “Geleceğimiz olan çocuklarımızla bu gururu paylaşmak bizim için en kıymetlisidir. Geleceğimiz onlarla daha da aydınlık olacak.” ifadelerini kullandı.

Başkan Amcaoğlu konuşmasını, “Saygıyla, minnetle ve hiç eksilmeyen bağlılıkla.. Ruhun şad olsun Atam.” sözleriyle tamamladı.