Les Ambassadeurs Hotel Casino & Marina’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı.

Sabah erken saatlerde düzenlenen törende otel yönetimi ve çalışanlar bir araya geldi. Saatler 09.05’i gösterdiğinde, siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Duygu dolu anların yaşandığı törende, Atatürk’e olan sevgi, minnet ve bağlılık bir kez daha dile getirildi.

Les Ambassadeurs Hotel Casino & Marina’da gerçekleşen törende, otel çalışanları Atatürk’ün ilke ve değerlerini yaşatma kararlılıklarını ifade ettiler. 10 Kasım’ın, sadece bir yas günü değil; aynı zamanda Cumhuriyet’in kazanımlarını hatırlama, birlik ve beraberliği pekiştirme günü olduğu vurgulandı.

Törenin ardından katılımcılar, Atatürk’ün aziz hatırasına duydukları saygı ve minneti bir kez daha dile getirerek töreni sonlandırdılar.