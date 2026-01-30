Gündem Kıbrıs Özel Haber

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, adaletin hızlı tecelli etmesinin önündeki engellerin aşılabilmesi için kendilerince hazırlanan anayasa değişiklik maddelerini açıkladı. Anayasanın dört maddesinde değişiklik yapılmasına yönelik kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını söyleyen Özerdağ, bu değişikliklerin herhangi bir genel ya da cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilişkilendirilmeden, yalnızca yargıya odaklı ayrı bir referandumla halka sunulmasını istediklerini vurguladı.

Gündem Kıbrıs, yargıdan gelen Anayasa değişiklik talebini bölge muhtarlarına sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan bölge muhtarları, mahkemelerde davaların yığıldığını ve insanların yıllarca dava süreçleri için beklediklerini söyleyerek, yargıç sayısının artırılması gerekliliğine vurgu yaptı. Muhtarlar, Anayasa Değişiklik Referandumunun ise siyasi bir seçimle değil, ayrı bir seçimle yapılmasının daha doğru olduğunu söyledi. Normal seçimlerde bile vatandaşın kafa karışıklığı yaşadığını ifade eden muhtarlar, referandum öncesinde istenen değişikliğin, halka detaylı bir şekilde anlatılması gerektiğini de ifade etti.

Girne Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören: Anayasamızı günümüz koşullarına uygun hale getirmeliyiz

Girne Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören, anayasada değişiklik yapılmasının elzem olduğunu ifade ederek, “Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri anayasa değişmedi. Anayasamızı günümüz koşullarına uygun hale getirmeliyiz. Birçok yasa günümüz çağına ne yazık ki uygun değildir. Bu nedenle de anayasa değişikliği şarttır. Ancak anayasa değişikliği yapılırken, bütün siyasi partiler, barolar birliği, yargı mensupları ve eski siyasetçilerin de fikirleri gözetilerek ortak bir çalışma yapılması gerekiyor. Anayasa değişikliğini anlatma konusunda sadece siyasilere değil, muhtarlara da görev düşmektedir. İstenen değişikliğin halka daha iyi anlatılması gerekmektedir. Daha önce de anayasayı değiştirmek için benzer girişimler yapıldı ancak 2 seferde de bu iyi anlatılamadığı için referandumda ret oyu çıktı. o nedenle hem basın yayın araçları aracılığıyla hem de birebir vatandaşa istenen değişikliğin anlatılması gerekir ki vatandaş bilinçli bir şekilde oy verebilsin. Ayrı tutulmak istenmesi de haklı bir taleptir. Ancak devletin hazinesi bugün boştur. Buna kaynak yaratılabilirse anayasa değişikliği referandumunun ayrı yapılması daha doğru olacaktır. Ancak belediye seçimleri ile birlikte de yapılabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Girne Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Hatice Aydın: Anayasada günümüz koşullarına göre daha kapsamlı bir değişiklik yapılmalıdır

Girne Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Hatice Aydın, anayasa değişikliğinin sadece yargıç sayısını artırma konusunda değil, daha kapsamlı yapılması gerektiğini söyledi. Aydın, “Anayasada günümüz koşullarına göre daha kapsamlı bir değişiklik yapılmalıdır. Yargıç sayısı da artırılsın ama diğer maddeler de günümüz koşullarına göre değiştirilmeli. Anayasa değişikliği referandumu ayrı olarak talep edildi ancak bence seçimle beraber yapılabilir. Çünkü ayrı bir referandum devlete maddi olarak büyük külfet olur. Daha önce iki kez seçimle beraber yapıldı ve bu talep reddedilmişti. Ancak vatandaş şuanda bunun bilincindedir diye görüyorum ve bu ayrımı yapabilir. O nedenle de bir siyasi seçimle birlikte yapılmasında bir mahsur görmüyorum” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Yeşil: Mahkemelerde devam eden 10 yıllık davalar var

Gazimağusa Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Yeşil, mahkemelerde 10 yıllık davaların olduğunu söyleyerek, anayasa değişiklik talebinin haklı bir talep olduğunu vurguladı. Yeşil, “Yargıdan gelen bu talep doğru ve haklı bir taleptir. Mahkemelerde devam eden 10 yıllık davalar var. İnsanlar boşu boşuna yıllardır bekliyor. Yargıç sayısı artırılmalı ve yargı süreçleri artık daha hızlı işlemelidir. Hem yargı sistemi hem de vatandaş daha fazla mağdur olmamalıdır. Anayasa değişikliği için ayrı bir referandum talep edildi. Bu talepte haklıdır. Çünkü herhangi bir siyasi seçimle birlikte yapıldığında vatandaş bu anayasa değişiklik talebini siyasi olarak algılıyor ve vatandaş olumlu oy vermiyor. Geçmişte bunun örneklerini gördük. O nedenle anayasa değişiklik referandumu siyasi seçilmelerden ayrı yapılmalıdır ve vatandaşa bu talep doğru şekilde anlatılmalıdır” diye konuştu.

Gazimağusa Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk: Vatandaş yıllarca mahkemelere gidip geliyor. 4-5 yıldır bir dava için gidenler var

Gazimağusa Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk, “Yüksek Mahkeme ve Barolar Birliği’nin talepleri çok haklı taleplerdir. Vatandaş yıllarca mahkemelere gidip geliyor. 4-5 yıldır bir dava için gidenler var. Yerinde bir değişiklik talebi olduğunu düşünüyorum. Daha önce de bu talep edilmişti ancak vatandaş neyin ne olduğunu anlamadığı için halk oylamasında hayır oyu çıktı. Umarım ki bu referandumda olumlu sonuç çıkar ve bu düzenlemeler yapılabilir. Halk oylamasının seçimlerden ayrı yapılması gerekir çünkü vatandaş konunun ne olduğunu daha iyi anlayabilsin. Siyasi bir seçimle olduğunda bunun yeterli anlatılamadığını gördük” dedi.

Güzelyurt Aşağı Bostancı Köyü Muhtarı Fırat Arkın: Referandumun bir seçimle birlikte yapılması maddi açıdan da katılım açısından da bana göre daha iyi olur

Güzelyurt Aşağı Bostancı Köyü Muhtarı Fırat Arkın, yargıdan gelen Anayasa değişiklik talebinin haklı bir talep olduğunu ifade ederek, “Doğru bir taleptir ve yargıç sayısı artırılmalıdır. Mahkeme süreçleri çok uzuyor ve mahkemelerdeki yığılmaları bugün hepimiz görüyoruz. O nedenle bu değişiklik yapılmalıdır. Ancak referandum talebinin ayrı istenmesi bana göre çok mantıklı değildir. Çünkü insanlarımız sandığa gitme konusunda iyi değiller. O nedenle bir seçimle birlikte yapılması maddi açıdan da katılım açısından da bana göre daha iyi olur. Anayasada istenen değişiklik talebi doğru bir şekilde halka anlatılabilir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Kalkanlı Köyü Muhtarı Kemal Kısaoğlu: Referandumun diğer seçimlerden ayrı yapılması talebi de haklı bir taleptir çünkü geçmiş yıllarda neler olduğunu gördük

Güzelyurt Kalkanlı Köyü Muhtarı Kemal Kısaoğlu, yargıdan gelen anayasa değişiklik talebini desteklediğini söyleyerek, “ Evet, anayasada bu istenen değişiklikler yapılmalıdır. Vatandaş eziyet çekmemelidir. Referandumun diğer seçimlerden ayrı yapılması talebi de haklı bir taleptir çünkü geçmiş yıllarda neler olduğunu gördük. O nedenle ayrı bir referandum yapılması gerekmektedir” dedi.

Lefkoşa Metehan Mahallesi Muhtarı Emine Davutoğlu: Referandumun siyasi bir seçimden ayrı yapılması gerekir

Lefkoşa Metehan Mahallesi Muhtarı Emine Davutoğlu, mahkeme süreçlerinin hızlanması için yargıç sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Davutoğlu, “Yargıç sayısı artarsa mahkemelerde süreçler daha hızlı işler. Yıllarca mahkemelere gidip gelenler var. Bunun çözülmesi lazım. Anayasa değişikliği için referandumun siyasi bir seçimden ayrı yapılması gerekir. Çünkü zaten normal seçimlerde bile vatandaşın kafası karışıyor. Oyunu bile kullanamıyor. Bu ayrı bir seçimle yapılmalı ve neyin ne olduğu halka iyice anlatılmalıdır. Bu da biraz süreç gerektirir” diye konuştu.

Lefkoşa Yenikent Mahallesi Melek Arabacıoğlu: Yüksek Mahkeme Başkanı ve Barolar Birliği’nin talebine gözüm kapalı evet derim

Lefkoşa Yenikent Mahallesi Melek Arabacıoğlu, anayasa değişikliği için referandumun yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Arabacıoğlu, “Referandum, siyasi bir seçimle değil, ayrı yapılmalıdır. Biz istediğimizde kaynak bulabilen bir ülkeyiz. Hepimizin günün sonunda adalete ihtiyacı var. Ben Yüksek Mahkeme Başkanı ve Barolar Birliği’nin talebine gözüm kapalı evet derim. Mahkemelerde insanlar teminatlarla davasının gününü bekliyor. Ekonomik kayıplara uğruyor. Birçok sıkıntı yaşıyorlar ve senelerce özgürlüklerinden ediliyorlar. Bir insanı tutuklayıp 5 sene bekletip sonra pardon siz suçsuzsunuz denmemeli. Yargı paketinin bir an önce referanduma girmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Değirmenlik Minareliköy Muhtarı Arif Okçu: Referandum siyasi bir seçimden ayrı yapılmalıdır

Değirmenlik Minareliköy Muhtarı Arif Okçu, anayasa değişikliğinin yargıç sayısının artırılması ve istinaf süreçlerinde ara mahkemeleri kapsaması konuları olursa kabul edilebileceğini söyledi. Okçu, “Eğer hükümet araya başka şeyler de koyarsa o zaman olmaz ve önceden olduğu gibi yine hayır oyu çıkar. Çünkü vatandaş bundan mana çıkartıyor. Referandum siyasi bir seçimden ayrı yapılmalıdır. Sadece tek başına olmalı. Siyasilerin karıştığı her şey bu ülkede allem gallem oluyor” diye konuştu.

Değirmenlik Camialtı Mahallesi Muhtarı Musa Suiçmez: Bizim arzumuz, adaletin erken zamanda tecelli etmesidir

Değirmenlik Camialtı Mahallesi Muhtarı Musa Suiçmez, “Bizim arzumuz, adaletin erken zamanda tecelli etmesidir. Eğer yargıda ve yasalarda bir eksiklik varsa bunların giderilmesi gerekir. Geç gelen adalet, adalet değildir. Herkese eşit adalet anlayışının ülkemiz için hayırlı olacağını düşünüyorum. Daha önce yapılan referandumlarda halkın bilgisi yoktu ve halk değişiklik talebinin ne olduğunu bilmiyordu. Eğer bu referandum yapılacaksa öncesinden vatandaşa detaylı bir şekilde anlatılması gerekiyor. Bu değişiklik ne amaçla yapılacak, neleri kapsayacak, halkın bilmesi gerekir. Referandum siyasi bir seçimle değil, ayrı bir seçimle yapılmalıdır. Halkın ne için oy kullanacağını bilmesi gerekir” dedi.

İskele Boğaziçi Köyü Muhtarı Enis Akşahin: Mevcut yargıç sayısı bu ülke nüfusuna yeterli değildir

İskele Boğaziçi Köyü Muhtarı Enis Akşahin, “Anayasada talep edilen değişiklikler olmalıdır. Mahkemelerin ivedilikle hız kazanması gerekiyor. Davalar erteleniyor, ya da başlıyor ve bir eksiklik olup ileri tarihe dava atılıyor. Ben Yüksek Mahkemenin ve Barolar Birliğinin taleplerinin hepsine katılıyorum. Mevcut yargıç sayısı bu ülke nüfusuna yeterli değildir. Nüfus önceden ne kadardı şimdi ne kadar? Daha önceden suç oranları neydi, şimdi ne? Bunu mahkemelerde görebilirsiniz. Ada Teksas oldu. Bu değişiklik referandumunun en kısa zamanda siyasi bir seçimden ayrı olarak yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.

İskele Kurtuluş Köyü Muhtarı Fikri Aksüt: Önce ülkeye giriş çıkışları kontrol altına alsınlar

İskele Kurtuluş Köyü Muhtarı Fikret Aksüt, Anayasa değişikliğine gerek olmadığını düşündüğünü söyledi. Aksüt, “Önce ülkeye giriş çıkışları kontrol altına alsınlar, her isteyen elini kolunu sallayarak bu ülkeye giremesin ve bu sorun da ortadan kalksın. Bence bunun için referanduma gitmeye ve anayasa değişikliğine gerek yoktur. Olanla idare etsinler” dedi.