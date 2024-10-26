Polisin kazayla igili açıklaması şöyle:

26.10.2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Gönyeli Çemberi kaçış yolunda, Mahmut Hakan KUTLU (E-39) yönetimindeki 99 JG FK plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Lefkoşa-Girne Ana Yoluna giriş yapacağında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşları ile KGYS’ye ait direğe çarptıktan sonra, refüj içerisinde yan tarafı üzerine devrilip durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mahmut Hakan KUTLU ve araçtaki yolcu Ramazan ERLAMIŞ (E-46), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.