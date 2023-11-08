Uyuşturucu operasyonu ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.11.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.Ö.(E-36)’nün tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık 3 gram ağırlığında   hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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07.11.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Demirhan’da, Polis tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.D.(E-24)’nin  tasarrufunda yaklaşık 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
 