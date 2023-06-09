Mülteci Hakları Derneği’nden Irkçılık Karşıtı Ağ adına yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda ırkçı saldırıların arttığı belirtilerek, bu hususta etik olmayan habercilik uygulamaları konusunda duyulan endişe aktarıldı.

Açıklamada, özellikle Gönyeli bölgesinde giderek şiddetini artıran ırkçı saldırılara değinilerek, “Kendilerini ‘Türk erkeği’ olarak tanımlayan bir grup saldırganın sokak ortasında gerçekleştirdiği saldırılar ile ilgili polisi göreve çağırıyoruz. Araç ile kurbanlarına yaklaşan saldırganlar, hedef aldıkları kişilerin üzerine su fırlatıp, hakaret ediyorlar ve daha sonra araç ile hızla uzaklaşıyorlar. Kurbanlardan birçoğu yaşadığı bölge veya kendi evinin önünde saldırıya uğramış ve mağdur edilmiştir. Kendi yaşam alanı sınırları içerisinde saldırıya maruz kalan mağdurlar, güvende hissetmediklerini belirterek, travmatize edilmişlerdir” ifadeleri kullanıldı.

“BİR GECEDE 15’TEN FAZLA KİŞİ IRKÇI SALDIRILARA MARUZ KALDI”

Gönyeli’de bir gecede 15’ten fazla kişinin ırkçı saldırılara maruz kaldığının belirtildiği ve bu saldırıların artarak daha devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, Irkçılık Karşıtı Ağ olarak bu durumun kabul edilemez olduğun özellikle belirtmek isteriz. Her türlü ırkçı saldırı, tutum ve söylemin karşısında olduğumuzu bildiririz” denildi.

Saldırılarda özellikle uluslararası öğrencilerin hedef alındığının ve saldırıların bölgede yaşayanları tedirgin ettiğinin belirtildiği açıklamada, polise başvuran bazı mağdurların geri çevrildiği ve saldırganlara karşı savunmasız bırakıldığı savunuldu.

Açıklamada, “Irkçılığın ve ırkçı saldırıların toplumumuzda yeri yoktur. Etnik kökenleri veya geçmişleri ne olursa olsun tüm bireylere karşı anlayışı, saygıyı ve hoşgörüyü benimseyerek ırkçılığı ve ırkçı tutumları ortadan kaldırmak bizim ortak sorumluluğumuzdur. Bu noktada, adada yaşayan tüm bireylerin güvenliğini ve refahını sağlamak için gerekli önlemlerin alınması ve yaptırımların uygulanması çok önemlidir. Bu sebeple de polis teşkilatını, toplum liderlerini ve yerel makamlarını bu olayları kapsamlı bir şekilde soruşturması, araştırılması ve saldırganların yakalanması için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.