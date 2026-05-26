Gerçekleştirilen denetimlerde araçlar tek tek kontrol edilirken, sürücülerin evrakları incelendi, alkollü sürücülere yönelik testler yapıldı. Şüpheli görülen kişiler üzerinde de kimlik ve üst aramaları gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin disiplinli ve kararlı çalışması vatandaşlardan da takdir topladı.

Yetkililer, denetimlerin sadece trafik güvenliği için değil, genel asayişin sağlanması adına da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, halkın huzuru için uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti.

Gönyeli’de gece boyunca süren kontroller, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ne denli ciddi şekilde sürdürüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.