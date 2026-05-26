Cumhuriyet Meclisi’nde 18 Mayıs 2026 tarihinde oy çokluğuyla kabul edilen “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası”, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, ülkede izinsiz bulunan yabancı uyruklu kişilere belirli şartlarla yeniden başvuru ve yasal statü kazanma imkanı sağlandı.

Yasaya göre, vize süresi dolmasına rağmen ülkeden ayrılmayan ve haklarında para cezası tahakkuk eden kişiler, 45 gün içerisinde Muhaceret Dairesi’nin çevrim içi sistemine başvurmaları halinde, yürürlükteki aylık brüt asgari ücret tutarında ceza ödeyerek aftan yararlanabilecek.

İhraç kararı bulunan ancak çeşitli nedenlerle ülkeden çıkarılamayan yabancıların da başvuru yapabilmesine olanak tanınırken, başvuruların Polis Genel Müdürlüğü tarafından kamu düzeni ve güvenliği açısından değerlendirileceği belirtildi.

Düzenleme kapsamında, KKTC vatandaşı veya yasal izin sahibi kişilerle birinci derece akrabalığı bulunan yabancılar ile ülkede adına kayıtlı taşınmaz malı bulunan kişiler de belirli şartlarla yeniden giriş başvurusu yapabilecek.

Yasa, öğrenciler için de özel düzenlemeler içeriyor. Öğrenci izni sona erdiği için ülkeden çıkarılan veya giriş yasağı bulunan öğrenciler, son kayıtlı oldukları üniversiteler aracılığıyla başvuru yapabilecek. Akademik yükümlülüklerinin en az yüzde 50’sini tamamladığını belgeleyen öğrencilerin başvuruları değerlendirilecek.

Ayrıca, ülkeden çıkış yapmadan başvuru yapan kişilere 60 günlük ikamet izni verilebileceği, bu süre içerisinde çalışma izni başvurusu yapılması halinde ön izin işlemlerinden muaf tutulacakları kaydedildi.

Başvuruların değerlendirme süreleri de yasada yer aldı. Buna göre Muhaceret Dairesi, yurt içi başvuruları en geç 5 gün, yurt dışı başvuruları ise en geç 30 gün içerisinde sonuçlandıracak.

Yasada dikkat çeken maddeler