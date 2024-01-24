Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

17-18 Ocak 2024 tarihleri arasında, Gönyeli’de bir ikamethgahın önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan salon araç içerisinden hırsızlık yapılması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak J.H.P.K. (E-24) tespit edilerek tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında J.H.P.K.’nin 22.01.2024 tarihinde, Gönyeli’de bir ikametgahın önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan başka bir salon araç içerisinde muhafaza edilen toplam 1000 Euro ile 3.000 TL nakit parayı da çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs Poliste tutuklu olup, soruşturma devam etmektedir.