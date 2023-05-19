Gönyeli’de bulunan bir işyerinde, bugün meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay Yeri İnceleme Uzmanları, bölgede incelemelerde bulundu.
Detaylar geliyor.
Gönyeli’de bulunan bir işyerinde, bugün meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay Yeri İnceleme Uzmanları, bölgede incelemelerde bulundu.
Detaylar geliyor.
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