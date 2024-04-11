Gönyeli Polis Karakolunda görevli Şefik Bardak mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 11 Nisan’da saat 03.00’de ikametgahları içinde eşi G.Ç’yi, kendisini aldattığı gerekçesiyle elleri ve ayaklarıyla vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurup, ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

Polis, olayın ardından zanlının tutuklandığını, darp edilen kadının da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini söyledi. Polis, doktordan darp raporu temin edildiğini ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının sabıkası olmadığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, kadına yönelik şiddet suçlarının ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik senet imzalaması ve ayda bir gün polise ispat-ı vücut koşullarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.