Tartıştığı eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan N.B.B. ciddi darp suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cansel Mimar zanlıyla ilgili olguları aktardı. Polis, 24 Mart 2024 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Gönyeli'de sakin Nevad Bahadır Boyama’nın ikametgahlarının yatak odası içerisinde kendisini komşusundan kıskandığı gerekçesiyle birlikte eşi G.B.’yi ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.