Polisin söz konusu kavgayla ilgili açıklaması şöyle:

24.04.2024 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Gönyeli’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu, M.A.B.(E-22) bir taraf olup, diğer taraf olan A.T.(E-21) ile birbirilerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettikleri sırada, M.A.B. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.T.’yi kafasının arka kısmından ve kavgayı ayırmaya çalışan C.A.(E-) ise sağ elindeki iki parmağından, dirseğinden, göğüs ve ayağından yaralamıştır. A.T. ve C.A., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. M.A.B. ve A.T. tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında A.T.’nin yapılan muhaceret kontrolünde ise ayrıca, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.