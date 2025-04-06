Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Caner Arslan olayla ilgili bulguları aktardı.

Arslan, 5 Nisan 2025 tarihinde saat 05.30 raddelerinde Gönyeli’de umumi bir yer olan Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kavga olayı esnasında Lefkoşa’da sakin zanlı B.Ş tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşımış olduğu ağız uzunluğu 5 cm toplam uzunluğu 10 cm olan bıçağı, Lefkoşa’da sakin A.Ş’nin sağ bacak baldır kısmına iki kez sokup çıkarmak sureti ile adı edilenin ayak baldırında 2 adet 2 cm'lik kesi oluşmasına sebebiyet verdiğini mahkemeye aktardı.

Polis, müşteki A.Ş. aynı gün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini ve zanlı B.Ş'nin ise derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis zanlının tutuklanmasının akabinde Hamitköy adresindeki ikametgahında mahkeme emri gereği 00.30-00.50 saatleri arasında yapılan arama neticesinde ise olayda kullanmış olduğu bıçak tespit edilip emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak yapmış olduğu beyanların teyit tekzip edileceğini, emare alınan bıçağın parmak izi incelemesine gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.