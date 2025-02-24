Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.02.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir döviz bürosu içerisinde müşteri olarak bulunan A.Y.A.A.(E-21)’nın, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 1 adet 50’lik ABD Dolarını, değişim yapmak için ibraz edip tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen H.M.A.H. (E-21) ve A.O.A.F.(E-25) de tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.