Zanlılar hakkındaki olguları polis memuru Ozan Özder aktardı.

Polis, 11 Eylül 2023 tarihinde alınan bilgide B.G.N.A'nın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün saat 1640 sıralarında zanlının Gönyeli’deki evine arama yapılmak üzere gidildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlı ile evde bulunan Z.M.S.A.S ve A.A.A.S'nin arama yapmalarına engel olmak istediklerini, bu nedenle makul kuvvet kullanılarak, tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, evde yapılan aramada 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, 200 miligram kokain, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk elektronik terazi, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 20 TL ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen toplam 8 bin 300 TL paranın bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturmada B.G.N.A, Z.M.S.A.S ve A.A.A.S ile birlikte Gazimağusa’ya gidip, 224 gram hintkeneviri ve bir gram kokain aldıklarını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlı B.G.N.A'nın uyuşturucunun 20 gramını 9 bin TL’ye bir şahsa sattığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis, Gazimağusa’dan uyuşturucu almaya giden 3 zanlının bir kısım hintkenevirini de birlikte içtiklerini açıkladı.

Polis, zanlılardan Z.M.S.A.S ve A.A.A.S'nin üniversite öğrencisi olduğunu,B.G.N.A'nın ise ülkede kaçak olarak kaldığını belirtti.

Polis, ayrıca B.G.N.A'nın suçtaki rolünün uyuşturucu satışı olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını, diğer iki zanlının ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Z.M.S.A.S ve A.A.A.S'nin yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve birer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi. Bilgeç, B.G.N.A'nın ise 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde beklemesine emir verdi.



