Karayolları Dairesi, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Kıb-Tek, Gönyeli Alayköy Belediye Sınırları içerisinde bulunan ana arterlerin aydınlatma sorununu çözmek için işbirliğine gitme kararı aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yönlendirmesiyle Gönyeli Alayköy Belediyesi’nde bugün gerçekleşen toplantıya, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ve Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın katıldı.

Toplantıda alınan kararlara göre; Gönyeli-Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan ve Gönyeli Alayköy Belediye sınırları içerisinde kalan aydınlatma sistemleri, kalıcı olarak tamir edilecek. Bunun için Karayolları Dairesi malzeme desteğinde bulunacak, Kıb-Tek ise teknisyen ve malzeme sağlayacak.

Toplantıda ayrıca PGM ve Karayolları Dairesi'nin uygun göreceği bir noktaya hız tespit kamerası konması konusunda da görüş birliğine varıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaşanan üzücü can kayıpları nedeniyle ortada bulunan aydınlatma sorununun acil çözümü için Karayolları Dairesi, Gönyeli Alayköy Belediyesi, Kıb-Tek’nin işbirliğine gittiğini, bu işbirliğinin tüm ülkeye yayılması için çalışacaklarını belirtti.

“AMACIMIZ YOL AYDINLATMALARI KONUSUNDA EKSİKLİKLERİ GİDERMEK”

Bir buçuk yıl önce yerel yönetimler ile birlikte ana arterler üzerinde bulunan aydınlatma sistemlerinin bakım onarımı için bir çalışma başlatıldığını hatırlatan Arıklı, “Amacımız, mevcut aydınlatma sistemlerinin bakım onarım işlerine ek olarak, ülkede hangi noktalarda yol aydınlatmasına ihtiyaç duyulduğunu tespit etmek ve eksiklikleri gidermek” dedi. Arıklı, ülkede trafik güvenliğinin artırılması için altyapı eksikliklerinin giderilmesi konusunda çalışmaya devam edeceklerini, sürücülerin de kurallara uyarak ve başkalarının can ve mal güvenliğine saygı duyarak sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini ifade etti

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin, belediye sınırları içerisinde kalan yol aydınlatma sistemlerinin kalıcı olarak tamiratı için seferber olacağını belirtirken, Gönyeli-Güzelyurt Anayolu’nun kent içinde kalan kısmında yayaların karşıdan karşıya geçmesini engellemek için orta refüje tel çekilmesi için çalışma başlatacaklarını belirtti. Amcaoğlu, yayaların yolun karşısına hayatlarını tehlikeye atmadan geçebilmeleri için bir üst geçit yapılması konusunda girişim başlattığını kaydetti.