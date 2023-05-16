Optik illüzyonlar hakkımızda birçok şeyi belirleyebilir. Bazı optik illüzyonlar sadece dikkati ölçerken bazıları ise karakter özelliklerimiz konusunda ipucu verebiliyor. Aşağıdaki görselde hem kadın hem de erkek resmi bulunuyor. Görselde gördüğünüz ilk görüntü karakter özellikleriniz için bilgi veriyor.

ÖNCE KADINI GÖRDÜYSENİZ

Önce kadını gördüyseniz bu, partnerinize karşı daha açık olduğun anlamına gelebilir.

Aşırı hesapçı değilsiniz ve tüm düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alıyorsunuz.

Ancak, iletişimin herhangi bir ilişkinin temeli olduğuna inanıyorsunuz.

Ayrıca, eşiniz aynı derecede iletişimle yanıt vermezse, genellikle hayal kırıklığına uğrarsınız. Ve son olarak, uzun vadeli ilişkilere yatırım yapmaya inanıyorsunuz ve bu ilişkiler için sıkı çalışmaya isteklisiniz.

ÖNCE ADAMI GÖRDÜYSENİZ

Resimdeki adamı gördüyseniz, bu, ilişkilerde daha çekingen olduğunuz anlamına gelebilir. Hayat arkadaşınıza her şeyi anlatmayı ve kendinizle ilgili kişisel detayları açıklamadan önce düşünmeyi anlamsız buluyorsunuz.

Sık sık ilginizi çeken diğer rastgele şeylerden bahsederek bunu gizlersiniz.Ve savunmasız tarafınızı başkalarına göstermekte zorlanıyorsunuz.