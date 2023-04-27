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Ayrıca İstatistik Kurumu Başkan mevkiine İrfan Tansel Demir ve Gazimağusa Kaymakam mevkiine Özden Keser atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Girne Kaymakamı Sinan Güneş görevden alındı, yerine Cemal Özcemoğlu atandı.

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