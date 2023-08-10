Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Merkez Karakolu’ndaki hücrelerde görev yapan polis memuru Ö.K. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesindeki duruşmada olguları aktaran müfettiş Üzeyir Koçer, zanlının 30-31 Temmuz tarihleri arasında Girne Polis Müdürlüğü, Merkez Karakolu hücresinde uyuşturucu suçundan soruşturma amaçlı tutuklu bulunan A.K.’nin ailesiyle konuşması için cep telefonunu verdiğini, zanlının avukatı olan D.Z.A.’yı kötüleyerek, “Avukat Erdinç Akyener iyidir. Emekli savcıdır, yargıçlarla arası iyidir. Senin işini halleder” dediğini ve görevini kötüye kullandığını söyledi.

Polis müfettişi Koçer, zanlını, tutuklu A.K.’nin poliste emare olarak bulunan aracını yetkisi olmadığı halde iade edebileceğini söyleyerek, A.K.’nin ailesinden 500 Euro istediğini de kaydetti. Koçer, zanlının toplam 2 kez mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 6 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde 6 kişiden ifade aldıklarını açıkladı. Müfettiş Koçer soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Koçer, zanlının 8 Ağustos tarihinde görevden uzaklaştırıldığını da belirterek, teminat talep etti.

Tutuksuz yargı kararı veren mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.